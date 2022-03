Handball-MV-Liga Ost : Güstrower HV darf mal wieder vor heimischem Publikum ran

Im Heimspiel des Güstrower HV gegen den Stavenhagener SV sind in der Sporthalle Kessinerstraße maximal 75 Zuschauer zugelassen.

Güstrow | Im Endspurt der Vorrunde darf Handball-MV-Ligist Güstrower HV in der heimischen Sporthalle Kessinerstraße endlich wieder Zuschauer begrüßen. 75 an der Zahl, was der derzeit vorgeschriebenen Höchstauslastung von 60 Prozent entspricht. Das betrifft somit auch das Heimspiel der Männermannschaft am Sonnabend um 17 Uhr gegen den Stavenhagener SV. Auf de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.