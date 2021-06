Güstrower SC : Nach 237 Tagen wieder ein Fußballspiel im Jahn-Stadion

Es ist gefühlt eine Ewigkeit her, dass Verbandsligist Güstrower SC auf heimischem Geläuf einen Gegner begrüßte. Am Freitag ist es wieder soweit. Es steht ein Lokalduell an.

Güstrow | Endlich wieder Fußball! Unter diesem Zeichen steht das erste Testspiel von Fußball-Verbandsligist Güstrower SC. Wenn am kommenden Freitag um 19 Uhr der Anpfiff zum ersten Vorbereitungsspiel der neuen Saison ertönt, ist es genau 237 Tage, 21 Stunden und 45 Minuten her, dass das letzte Spiel im Güstrower Jahn-Stadion abgepfiffen wurde. „Wir freuen uns, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.