Fussball-Testspiel : Güstrower SC verliert Vorbereitungsspiel in Malchow mit 0:2

Bis zum Pflichtspielstart 2022 sind es noch einige Wochen hin, aber der Güstrower SC testet bereits seine Form.

Malchow/Güstrow | Die Verbandsligakicker des Güstrower SC haben am Freitagabend den Testkick beim Malchower SV auf Kunstrasen mit 0:2 verloren. Die Treffer für den Ligakonkurrenten erzielten Goalgetter Tobias Täge (14.) und Jan-Niklas Groth (43.). Endlich wieder ein Spiel, das war die Hauptsache Trotz der Niederlage war GSC-Coach Holger Scherz nicht unzufrieden. „Es war wichtig, dass wir endlich wieder ein Spiel hatten. Natürlich haben wir noch viel Luft nach oben, das hat man in dieser Partie gesehen“, urteilte der Trainer. „Wir haben noch einige Baustellen. Aber das darf man zum jetzigen Zeitpunkt nicht überbewerten. Wichtig war der Wettkampf.“ Trotz der Gegentore in der ersten Hälfte sah Holger Scherz durchaus Positives: „Wir haben über einen langen Zeitraum die Räume gut verteidigt. In der zweiten Hälfte hatten wir mehr und durchaus gute Möglichkeiten, die wir einfach nicht machen. Aber bis es in zwei oder drei Wochen wieder losgeht, sehe ich uns auf einem guten Weg.“ ...

