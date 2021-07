Tennis : Hagenower mit überzeugender Reaktion nach Auftaktniederlage

Die Hagenower Tennisspieler der Altersklasse Herren 40 wollen in der gerade angelaufenen Verbandsliga-Saison ganz vorne mitmischen. Nach missglücktem Start in der Vorwoche verlief der erste Heimauftritt vielversprechend.

Hagenow | So hatte man sich das beim Gastgeber vorgestellt. Den etwas unglücklichen Auftritt in Neustrelitz (2:4) ließen die Hagenower Tennismänner im ersten Heimspiel schnell vergessen. Auf der Anlage in der Teichstraße beherrschte man den TV Teterow klar, gab beim 6:0-Sieg nicht einen Satz ab. Ohne Satzverlust durchmarschiert Schon in den Einzeln ließen...

