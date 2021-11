KLV Ludwigslust-Parchim : Hallenpremiere in Schwerin ein schöner Erfolg

Genauso hatte sich der Kreis-Leichtathletik-Verband Ludwigslust-Parchim seinen letzten Wettkampf in diesem Jahr vorgestellt: Beim traditionellen Hallenmeeting passte einfach alles.

Schwerin/Ludwigslust | Das Glücksgefühl, das Jens Herklotz mit aus der Halle genommen hatte, wirkte noch am nächsten Morgen am Frühstückstisch nach. „Ich habe erst mal nur in die Luft geguckt und das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt“, freute sich der Vorsitzende des Kreis-Leichtathletik-Verbands (KLV) Ludwigslust-Parchim über einen aus seiner Sicht von vorne ...

