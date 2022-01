Handball 3. Liga : Grün-Weiß Schwerin gewinnt beim Berliner TSC mit 23:15

Die Drittliga-Handballerinnen des SV Grün-Weiß gewannen auch das Rückspiel gegen den Berliner TSC. Mit einem 23:15-Sieg machten sich die Schwerinerinnen auf den Heimweg.

Berlin | Das erste Pflichtspiel des Jahres 2022 ist abgehakt und die nächsten zwei Meisterschaftspunkte eingesackt. Am Sonntagabend bezwangen die Grün-Weißen in Berlin den TSC letztlich souverän mit 23:15 und kletterten in der Tabelle auf Rang drei. Den besseren Start in der Ballspielhalle des Berliner TSC legte das Team von Trainer Johannes Prothmann hin. ...

