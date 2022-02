Handball-MV-Liga Ost : Start-Ziel-Sieg für den Güstrower HV beim HSV Grimmen

Der Güstrower HV bleibt in der MV-Liga Ost weiterhin das Maß aller Dinge. Auch der HSV Grimmen konnte den Siegeszug des Spitzenreiters nicht stoppen.

Grimmen | Genau so haben sich die Güstrower Handball-Männer den Re-Start in die MV-Liga Ost vorgestellt. Nach der mehrmonatigen Corona-Pause haben sie sich mit einem 30:23-Sieg beim HSV Grimmen zurückgemeldet und die weiße Weste in der MV-Liga Ost gewahrt. „Wir sind erleichtert, dass wir das umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen hatten“, brachte es GHV-Torw...

