Handball-Verbandsliga in MV : Vorrunde in jedem Fall zu Ende spielen

In vielen Sportarten musste die vergangene Saison corona-bedingt ohne Wertung abgebrochen werden. Damit sich dieser unbefriedigende Vorgang nicht wiederholt, ist Flexibilität gefragt. Auch bei den MV-Handballern.

Hagenow | Die Handball-Verbandsliga der Männer geht in der neuen Saison erstmals dreigestaffelt an den Start. Die 19 gemeldeten Teams wurden in Mitte (7 Mannschaften), West (6)und Ost (6) eingeordnet. Als erster offizieller Spieltag gilt das Wochenende vom 10. bis 12. September. Wenn alles planmäßig verläuft, soll die Hinrunde nach zehn beziehungsweise 14 Spiel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.