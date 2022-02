Handball-MV-Liga : Güstrower HV hat sich durch die Corona-Pause geschleppt

Mit fünf Siegen aus fünf Spielen führen die Handball-Männer des Güstrower HV die Ost-Staffel der MV-Liga souverän an. Nach drei Monaten Pause wissen sie aber nun nicht so genau, wo sie stehen.

Güstrow | Lang, lang ist es her, dass die Handball-Männer des Güstrower HV letztmals in einem Pflichtspiel auf dem Parkett standen. 13 Wochen, um genau zu sein. Das Handballspielen hat der MV-Ligist in dieser coronabedingten Zwangspause zwar nicht verlernt, aber den Rhythmus und das Wettkampfgefühl verloren. „Bis vor zwei Wochen wussten wir ja noch nicht einmal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.