Handball : SV Matzlow-Garwitz holt den HSV nach Spornitz

Der SV Matzlow-Garwitz feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Aus diesem Anlass kündigt der Verein einen sportlichen Leckerbissen an. Am 20. August ist das Bundesliga-Team des HSV Handball aus Hamburg zu Gast.

Parchim | Alle Handballfans und Autogrammjäger sollten sich dieses Datum schon mal ganz dick im Terminkalender anstreichen. Der SV Matzlow-Garwitz bereitet sich und seinen Anhängern zum 30. Vereinsgeburtstag ein nicht alltägliches Geschenk. Man hat es geschafft, die Männer des HSV Handball in die heimische Halle nach Spornitz zu lotsen. Am 20. August kommt es z...

