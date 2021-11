Tischtennis Traktor Balow : Heinz Wurbs schlägt mit 82 Jahren noch eine gefürchtete Rückhand

„Dass ich heute noch so fit bin, hat der Sport bewirkt“, ist Heinz Wurbs Überzeugung. Am Tischtennis-Tisch liefert der 82-Jährige regelmäßig die Bestätigung für diese Aussage.

Balow | Die Mehrzweckfläche im Balower Kultur- und Kommunikationszentrum, in der Region besser unter KuK bekannt, ist jeden Dienstagabend fest in der Hand der Tischtennisspieler des SV Traktor. Da fliegen die kleinen Bälle in hoher Geschwindigkeit an acht Tischen übers Netz. Mit 33 Mitgliedern ist die Abteilung ganz ordentlich aufgestellt. Allerdings hat auch...

