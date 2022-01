Hockey MV-Oberliga Damen : Plauer SV nach zwei Spieltagen souveräner Spitzenreiter

In der Hockey-Oberliga haben die Damen des Plauer SV ihren Heimspieltag absolviert. Mit Siegen gegen Schweriner SC und Uni Rostock führt das Team die Tabelle an.

Plau am See | Eigentlich wäre der Spieltag in der Klüschenberghalle schon der dritte gewesen. Aber durch den coronabedingten Ausfall Mitte Dezember in Rostock war es erst die zweite Spielrunde. Die Seestädterinnen setzten sich mit 2:1 gegen den Schweriner SC und mit 1:0 gegen die HSG Uni Rostock durch. Nach den beiden Siegen zum Auftakt in Schwerin führt der Plauer...

