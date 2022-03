Lübzer SV : In diesem Frühjahr folgt sportlicher Teil des 100. Vereinsjubiläums

Die Corona-Pandemie hatte im vergangenen Jahr den Lübzer Sportlern das 100. Vereinsjubiläum ordentlich vermasselt. Außer der Feier im Herbst im Stadtpark fiel alles ins Wasser.

Lübz | Die Idee im Vorjahr sei gewesen, so gut wie jeden Monat eine Veranstaltung zum 100. Vereinsgeburtstag zu organisieren. Die Pläne seinen aber schon Anfang 2021 wegen Corona in der Schublade verschwunden. „Wir wollen in diesem Jahr wenigstens einen Teil der sportlichen Geburtstags-Aktivitäten nachholen“, erklärt André Ohlrich. Dabei werde man sich auf d...

