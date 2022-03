Handball Oberliga Ostsee-Spree : Plauer B-Jugend-Jungs im Fuchsbau chancenlos

Beim Ligakrösus Füchse Berlin II konnten die Plauer Jugendhandballer nur phasenweise mithalten. Der 30:13-Sieg der Gastgeber war letztlich standesgemäß und auch verdient.

Berlin | „Gegen diesen Kontrahenten mit Rang und Namen wollten wir zumindest ordentlich mitspielen“, lautete das Ziel von Trainer Raimo Schwabe. Das gelang am Ende nicht wirklich. Der Ergebnisverlauf in einer sehr fair geführten Partie war deutlich, wobei auf Plauer Seite zu viele Torchancen ungenutzt blieben. „Wir mussten erneut ein halbes Dutzend an Spielern...

