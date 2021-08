Ringen in Lübtheen : Max und Luca vor ihrem ersten Tag an der Sportschule Luckenwalde

Es hat mittlerweile schon Tradition, dass talentierte Ringer vom RV Lübtheen nach ihren ersten Mattenjahren den Weg in die Sportschule nach Luckenwalde nehmen. Zwei weitere junge Sportler wagen jetzt diesen Schritt.

Luckenwalde/Lübtheen | Mit Beginn des neuen Schuljahres drücken Max Talaska (13 Jahre) und Luca Schmal (12) in Brandenburg die Schulbank. Beide ringen schon seit sieben Jahren und versprechen sich von diesem Tapetenwechsel den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Karriere. „Wir haben damit aktuell sieben Sportler in Luckenwalde, die aber auch weiter für Lübtheen auf der Ma...

