Pferdesport : Junger MV-Reiter startet mit Sieg in die „grüne Saison“

Nach einer rund einmonatigen Zwangspause sind die Berufs- und Kaderreiter wieder ins Turniergeschehen eingestiegen.

Scharnebeck | Pferdesport- und Pferdezuchtveranstaltungen waren von Ende Februar bis Ende März in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern untersagt. Auslöser für das Verbot waren massiv auftretende Infektionen mit dem Herpesvirus bei einer Turnierserie in Valencia (Spanien), an denen zahlreiche Pferde verstarben. Nur wenige Tage nach Auslaufen der ve...

