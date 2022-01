Kegeln Landesliga Herren : KC Goldberg muss Staffelfavoriten SSV Kritzmow ziehen lassen

Für den KC Goldberg standen auch am sechsten Spieltag der Landesliga erneut nur zwei Punkte zu Buche. Lange hielt das Team gut mit. Letztlich fehlten 18 Holz auf Tabellenführer SSV Kritzmow.

Waren | „Leider ist die aktuelle Tabelle etwas verzerrt“, so Rex Grützmacher. „Im Parallel-Spiel in Wismar traten nur zwei der vier Teams an“, erklärt der Goldberger. Wegen Corona-Fällen in den Mannschaften vom KV Grimmen und von Mühlenwind Woldegk blieben diese Teams zu Hause. „Aber was solls. Hauptsache wir durften bei 2G-Plus überhaupt spielen“, schiebt er...

