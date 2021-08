Kegeln : KC Goldberg startet mit drei Teams in die Saison

Die Spielpläne sind raus. Am zweiten Septemberwochenende beginnt auch für die Kegler des KC Goldberg eine neue Saison.

Goldberg | Der KC Goldberg nimmt die neue Punktspielserie mit drei Mannschaften in Angriff. Die erste startet in der Landesliga Herren, die zweite in der Verbandsklasse Herren und die Jugend mit einer U18-Vertretung in der Landesliga. Die Goldberger Kegelbahn präsentiert sich zum Saisonstart in neuem Glanz. Die lange Trainingsfreie Zeit im Lockdown bewegte die S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.