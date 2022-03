Kegeln in MV : U18-Kreisauswahl im Land die Nummer eins

Die Nachwuchskegler aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim brauchen sich auf Landesebene nicht zu verstecken. Das unterstrich die gemischte U18-Auswahl.

Goldberg | Auch an den Landesbestenermittlungen im Kegeln gingen die Corona-Einschränkungen nicht spurlos vorüber. So konnten von den fünf Spielen, die im Vergleich der gemischten U18-Kreisauswahlmannschaften geplant waren, letztlich nur vier ausgetragen werden. In denen wussten die jungen Kegler aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim zu überzeugen. Vizepräsid...

