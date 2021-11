Fußball-Kreisliga : SKV Steinhagen verabschiedet sich mit Sieg in die Winterpause

In der Fußball-Kreisliga Warnow, Staffel I, fuhr der SKV Steinhagen den zweiten Sieg in Folge ein. Beim Tabellenletzten, der LSG Elmenhorst II, siegte er mit 3:0.

Elmenhorst | Ausgerechnet jetzt, wo der SKV Steinhagen in der Fußball-Kreisliga Warnow, Staffel I, nach zwei Siegen in Serie endlich in Fahrt gekommen ist, wird das Team um Trainer Toni Schmidtke und Dirk Voß von der Winterpause ausgebremst. Könnte man meinen. „Die Winterpause kommt uns ganz gelegen. Wir haben einfach zu viele Verletzte“, erklärt Schmidtke. Und ge...

