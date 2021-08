Tennis : Klarer Sieg des SC Parchim zum Start in die U12-Verbandsliga

Das intensive Training in den vergangenen Wochen hat Früchte getragen.

Parchim | Die Tenniskids vom Sportclub Parchim starteten erfolgreich in die Verbandsliga der Altersklasse U12. In der Staffel der gemischten Mannschaften hat der SCP den TC Pinnow und TC Weiß Rot Wismar als Gegner. Es werden Hin- und Rückrunde gespielt, also geht jedes Team in dieser Sommerrunde, also im August und September, vier Mal zu Punktspielen auf den Pl...

