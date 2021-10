Fußball-Landespokal MV : Güstrower SC schlägt Grimmener SV deutlich

Ungefährdet ist der Güstrower SC im Fußball-Landespokal ins Achtelfinale eingezogen. Nach einer Halbzeit war die Partie beim Grimmener SV bereits entschieden.

Grimmen | 4:0 führte der Güstrower SC bereits nach dem ersten Spielabschnitt in der Drittrundenpartie des Fußball-Landespokals MV. „Wir hätten in der ersten Halbzeit sogar noch höher führen können. Das war beinahe ein perfekter Auftritt im ersten Durchgang“, sagte GSC-Trainer Holger Scherz nach der Partie. Rico Keil hatte die Gäste bereits nach drei Minuten in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.