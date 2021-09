Fußball-Kreisoberliga Warnow : Klein Belitz verpatzt Saisonstart und ist auf Wiedergutmachung aus

Fast zwei Monate nach dem ersten Testspiel stand für die Kreisoberliga-Elf des SV Klein Belitz das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm. Beim ESV Lok Rostock setzte es eine hohe 1:5-Niederlage.

Rostock | Der letztjährige Tabellenvierte vom ESV Lok Rostock fand gegen die Klein Belitzer von Beginn an besser in die Partie und tauchte in den ersten 20 Minuten einige Male gefährlich im Strafraum auf. Dabei nutzte der Gegner seine spielerische Überlegenheit im Zentrum, um die Belitzer Abwehrkette mit Steilpässen in die Schnittstellen immer wieder auszuhebel...

