Leichtathletik Ludwigslust-Parchim : Sportfest-Premiere mit kleinem Feld, aber großem Spaß

Nach so langer Zeit ohne Wettkampfmöglichkeit geht es jetzt langsam wieder los. Sehr zur Freude der Sportler, die die ersten Angebote dankbar annehmen.

Ludwigslust | Klein, aber fein. So lässt sich das 1. Über-Siebzehn-Sportfest des Kreis-Leichtathletik-Verbandes Ludwigslust-Parchim vielleicht am besten überschreiben. Ganze 22 Athleten und einige Zuschauer verloren sich auf der weitläufigen Ludwigsluster Anlage in der Techentiner Straße. Jeder suchte sich angesichts der hochsommerlichen Temperaturen ein schattiges...

