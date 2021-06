Ludwigslust-Parchim : Kreisleichtathleten hoffen auf Wettkampfstart noch im Juni

So lange mussten Amateur- und Freizeitsportler hierzulande auf eine Möglichkeit warten, sich im Wettkampf zu messen. Jetzt scheint der Startschuss greifbar nahe. Einige Veranstalter wartet nur noch auf das Signal.

Ludwigslust | Grünes Licht hat der Kreisleichtathletikverband (KLV) Ludwigslust-Parchim zwar noch nicht bekommen. Dennoch ist Jens Herklotz optimistisch, dass am 19. Juni beim „1. KLV-Sportfest ÜBER-SIEBZEHN“ um 10 Uhr im Ludwigsluster Stadion in der Techentiner Straße der Startschuss für die hiesige Leichtathletiksaison fallen kann. „Die endgültige Entscheidung so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.