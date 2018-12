Olympiasiegerin im Rollstuhl : Kristina Vogel gibt bewegende Einblicke in ihr Seelenleben

Bei ihrem Besuch im "Aktuellen Sportstudio" spricht die zweifache Bahn-Olympiasiegerin auch über heikle Themen.

von dpa

16. Dezember 2018, 15:16 Uhr

Mainz | Bei ihrem Auftritt im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF demonstrierte die querschnittsgelähmte Kristina Vogel Lebensmut und Zuversicht, ließ aber auch heikle Themen nicht aus. Die zweifache Bahn-Olympiasiegerin habe sogar über eine Bein-Amputation nachgedacht, sagte sie am Samstagabend: "In der Zeit, in der ich angefangen habe, zu sitzen und versucht habe, mich zu duschen oder mich im Bett zu wenden, habe ich festgestellt: Die Beine sind schon echt schwer. Ohne Beine würde es doch leichter gehen".

Es habe gab "ein, zwei Momente" gegeben, "in denen ich dachte: 'Jetzt abmachen, das wäre leichter.' Aber die Beine gehören ja zu mir. Sie haben mich 28 Jahre lang getragen und ich würde sie schon schmerzlich vermissen. Von daher ist dieser Gedanke ganz schnell weggegangen und ich bin froh, dass sie da sind", erklärte die Thüringerin, die auch über Selbstmordgedanken ("Daran darf man nicht denken") sprach.

"Natürlich gibt es auch schwarze Momente. Aber das Leben geht ja weiter und es ist ja trotzdem schön. Ich kann immer noch super schöne Sachen machen – nicht mehr als Fußgänger, aber im Rollstuhl", sagte Kristina Vogel, die nach ihrem folgenschweren Unfall vom 26. Juni weiter im Berliner Unfall-Krankenhaus Marzahn betreut wird. Sie wünscht sich nun sogar eigenen Nachwuchs.

Über die Weihnachtsfeiertage darf Kristina Vogel die Klinik verlassen, um im Kreis ihrer Familie in Erfurt zu feiern. Die Ausnahme-Athletin freut sich auf viele Gäste und die eigenen vier Wände: "Da kann ich mich schön bedienen lassen".