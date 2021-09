Fußball-Landesliga Nord : TSV Bützow will in Graal-Müritz seinen Auswärtsfluch besiegen

Am sechsten Spieltag der Fußball-Landesliga Nord gastieren die Warnowstädter am Freitagabend beim TSV Graal-Müritz, der Laager SV am Sonntag in Bad Doberan.

Bützow/Laage | Am sechsten Spieltag der Fußball-Landesliga Nord tritt der TSV Bützow zum Auftakt am Freitagabend um 20 Uhr beim TSV Graal-Müritz an. Dabei gilt es, in erster Linie den Auswärtsfluch zu besiegen, denn während die Bützower bislang alle drei Heimspiele gewannen, gingen sie in der Fremde drei Mal (2x Liga, 1x Pokal) aus. „Da fehlte mir die gleiche Gallig...

