Landesliga West MV : SG 03 Ludwigslust/Grabow sorgt für versöhnlichen Jahresabschluss

Die Landesliga-Fußballer der SG 03 Ludwigslust/Grabow haben sich mit einem 2:0-Heimsieg gegen den PSV Wismar in die frühe Winterpause verabschiedet und so aus den letzten vier Spielen zehn Punkte geholt.

Grabow | So wie seine Mannschaft die erste Halbzeit gegen den PSV Wismar über weite Strecken gestaltete, hatte sich SG 03-Trainer Ricardo Hagedorn die gesamte Hinrunde vorgestellt. Die Heimelf erarbeitete sich schon in der Anfangsphase hochkarätige Chancen. Die ersten drei wurden noch ausgelassen, dann zog Boris Baerwinkel nach guter Kombination in den gegneri...

