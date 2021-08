Fußball-Landespokal : TSG Gadebusch für starke Defensivarbeit fast belohnt

Die Gadebuscher TSG-Fußballer unterliegen Anker Wismar in der ersten Landespokalrunde.

Gadebusch | Eine starke Defensivleistung der Gadebuscher TSG-Fußballer wurde am Sonntagnachmittag nicht belohnt. In der ersten Landespokalrunde unterlag das Landesklasse-Team um Trainer Maik Kurow dem letztjährigen Verbandsliga-Meister FC Anker Wismar mit 1:2 und schied aus. Nach einem 0:7 in der Vorbereitung gegen den FC Mecklenburg Schwerin, einem 3:2-Sieg gege...

