Plauer SV Handball : Livestream-Premiere am Sonntag aus der Plauer Sporthalle

Die ersten Spiele, die man per Livestream aus der Klüschenberghalle verfolgen kann, bestreiten am Sonntag die B-Jugend-Jungs und die Frauen des Plauer SV.

Plau am See | Der Sonntag ist in vielerlei Hinsicht kein ganz normaler Heimspieltag auf dem Klüschenberg. Zum einen ist der Sonntag ein eher außergewöhnlicher Heimspieltag für den PSV. Die Teams sind meistens samstags auf der Platte. Außerdem haben die B-Jugend-Handballer in der Meisterschaftsrunde der Oberliga Ostsee-Spree ihr erstes Heimspiel. Und es sind wieder ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.