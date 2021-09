Radball : Lüblower U15-Duo peilt Einzug ins DM-Halbfinale an

Nach der langen Wettkampfpause geht es jetzt auch bei den Radballern wieder zur Sache. Der SV Wanderlust Lüblow richtet am Sonntag ein Viertelfinal-Turnier zur deutschen Meisterschaft in der Altersklasse U15 aus.

Wöbbelin | Es gibt mehrere unbekannte Größen, die eine Rolle spielen können, wenn in der Wöbbeliner Sporthalle am Sonntag zehn junge Radballer um den Einzug ins Halbfinale der deutschen Meisterschaft kämpfen. Nicht zu unterschätzen ist der Faktor Nervosität. Wie schnell finden die Jungs nach so langer Wettkampfpause, im vergangenen Jahr fielen alle Meisterschaft...

