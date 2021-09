Radball : Lüblower U15-Duo zieht als Turniersieger ins DM-Halbfinale ein

Die Freude von Tim Leonhardt und Tommy Herrmann fiel etwas gebremst aus. Das entscheidende Spiel in der Wöbbeliner Sporthalle endete vorzeitig durch eine gegnerische Verletzung. Die Lüblower führten allerdings schon 3:0.

Wöbbelin | Da mochte keiner hinschauen. Beim vergeblichen Versuch, im Spiel gegen Lüblow das 0:3 zu verhindern, bekam Großkoschens Oskar Müller den Radball so unglücklich an den kleinen Finger, dass dieser anschließend völlig unnatürlich abgeknickt war. Es ging sofort nach Ludwigslust in die Notaufnahme des Stiftes Bethlehem. Der Lüblower Radball-Abteilungsleite...

