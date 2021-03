Lübtheener Ringer : Bundesliga-Startschuss fällt am 11. September

Die Ringer-Bundesliga 2021/22 ist in vier Gruppen eingeteilt. In Nürnberg wurden jetzt die konkreten Paarungen ausgelost.

Lübtheen | „Mit diesem Ablauf können wir gut leben“, zeigt sich Bert Compas mit der Auslosung der Vorrunden-Paarungen in der Ringer-Bundesliga zufrieden. Der RV Lübtheen soll danach am 11. September auf heimischer Matte gegen den FC Erzgebirge Aue in die Saison einsteigen und die Vorrunde genau drei Monate später ebenfalls mit einem Heimkampf abschließen. „Das p...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.