Kegeln : Lübtheener SV nimmt für seine Anlage viel Geld in die Hand

Die Zahl der Kegler und Bowler in Mecklenburg-Vorpommern ist konstant rückläufig. Der Sportkoordinator des Keglerverbandes sprach kürzlich von nur noch 2164 Aktiven in 67 Vereinen. Einer dieser Vereine ist der Lübtheener SV.

Lübtheen | Auf der Vier-Bahnen-Anlage der Lübtheener Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportstätte geht es an diesem Abend hoch her. Das liegt zum einen sicher am Ende der langen Corona-Zwangspause. Für Thomas Eissing sind es die ersten Würfe nach sieben Monaten Kegel-Entzug. Dem Abteilungsleiter des Lübtheener SV Concordia rutscht gleich mal richtig einer raus – alle Neune...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.