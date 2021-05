Lübzer SV : Fußball-Landesligist begrüßt drei Rückkehrer

Die LSV-Männer steigen am 4. Juni ins Training ein. Der Trainerstab hat fünf Testspiele vereinbart. Sebastian Haase, Jonas Holtkamp und Kevin Spilgies sind zurück im Team.

Lübz | Die Planung für die Landesligasaison ist bei den Lübzer Fußball-Herren so gut wie abgeschlossen. Der Kader steht, das wöchentliche Training ist vorbereitet und fünf Testspiele vereinbart. Die Lockerung hinsichtlich der Pandemie-Regeln komme gerade recht. „Jetzt können wir unsere Saisonvorbereitung punktgenau in Angriff nehmen“, so Remo Sahm. Sorgen um...

