Fußball-Landesliga West : Lübzer SV will im Spitzenduell gegen Nossentiner Hütte Gas geben

Zweiter gegen Erster der Landesligastaffel West heißt die Ausgangssituation vor dem Samstagabend-Kick auf dem Rudolf-Harbig-Sportplatz.

Lübz | Egal wie das Spiel ausgeht, an der Reihenfolge wird sich nichts ändern. Der Lübzer SV liegt vier Zähler hinter dem Spitzenreiter SFV Nossentiner Hütte. Beim 1:1 im Nachholspiel gegen die SG Carlow am vergangenen Wochenende haben die Lübzer in der Nachspielzeit einen möglichen Sieg vergeigt und ließen zwei Punkte liegen. „Das spielt bei uns aber keine ...

