Fußball Testspiel : Lübzer SV verliert torreiche Partie gegen FSV Malchin

Etwa 100 Zuschauer sahen in der Feldstraße ein interessantes Duell zweier gleichstarker Mannschaften. Am Ende machten die Gastgeber einen Fehler zu viel und verloren knapp mit 4:5 (1:2).

Lübz | Neun Treffer in einem Testspiel. Das konnte sich sehen lassen. Aufgrund des Dauerregens am Vortag wurde das Duell nicht im Harbig-Stadion sondern auf dem Sportplatz in der Feldstraße ausgetragen. Dass der Lübzer SV am Ende gegen den FSV Malchin (Landesliga Ost) mit 4:5 das Nachsehen hatte, war etwas ärgerlich aus Sicht von Gastgebertrainer Remo Sahm. ...

