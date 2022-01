Motocross in Vellahn : MC Vellahn richtet im Juni Europameisterschaftsläufe aus

Die Vellahner Motorsportler haben in diesem Jahr Großes vor. Am Pfingstwochenende sollen in der Vellahner Heide in drei Klassen Vorläufe zur Motocross-Europameisterschaft ausgefahren werden.

Vellahn | Jetzt zahlt sich der große Aufwand aus, den der MC Vellahn in den vergangenen Jahren auf und rund um seine Motocross-Strecke in der Vellahner Heide betrieben hat. Dass diese höchsten Ansprüchen genügt, wurde auf der Veranstaltertagung der deutschen Motorsportvereine mit dem Deutschen Motorsportbund (DMSB) bestätigt, die auch in diesem Jahr in digitale...

