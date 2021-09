Fußball : MSV Pampow kann Mitgliederzahl in der Corona-Zeit erhöhen

Hans Taken

Auf der Mitgliederversammlung des MSV Pampow konnte der neue und alte Vorsitzende Jens Heysel viel Gutes berichten.

Pampow | Am 8. Spieltag mussten die Kicker des MSV ihre Schuhe nicht schnüren, denn der Oberliga-Spielplan bescherte ihnen einen fußballfreies Wochenende. Doch das bedeutet nicht, dass der MSV nichts zu tun hatte. Ein Grund sich zu treffen, war der 53. Geburtstag des Vereinsvorsitzenden Jens Heysel am Sonnabend. Ein anderer war, in der Pampower Sporthalle die ...

