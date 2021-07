Bahnradsport : MV-Talente erobern bei Bahnrad-Meisterschaften Gold und Silber

Junior Max-David Briese als Meister und Jugend-Fahrer Jean Luka Rennack als Vizemeister gewinnen im Zeitfahren am dritten Tag der deutschen Nachwuchs-Meisterschaften im Bahnradsport ihre jeweils dritte Medaille.

Köln/Schwerin | Dritter Tag, jeweils dritte Medaille: Es läuft für Max-David Briese und Jean Luka Rennack vom Bundesstützpunkt Schwerin bei den deutschen Nachwuchsmeisterschaften der Bahnradsportler in Köln. Bei den Junioren (U19) gewann Max-David Briese, der in Schwerin trainiert, aber nach wie vor für seinen Heimatverein PSV Rostock startet, am Freitag über 1000...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.