Mädchenfußball : Landesmeisterschaft der B- und C-Jugend am Sonntag in Lübz

Das passt ja richtig gut zum 100. Vereinsjubiläum des Lübzer SV. In den vergangenen Jahren konnten die Lübzer bemerkenswerte Fortschritte insbesondere in der Nachwuchsarbeit mit den Fußballmädchen erzielen.

Lübz | Die Geburtstagsfeier geht am Freitagabend (20. August) im Lübzer Stadtpark über die Bühne. Zwei Tage darauf kicken ab 10 Uhr auf dem Sportplatz in der Feldstraße Mädchen-Teams der B- und C-Jugend um die Landesmeisterschaft. Es sei also kein Zufall, dass der Landesfußballverband das Turnier nach Lübz vergeben hat, sind sich die LSV-Verantwortlichen sic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.