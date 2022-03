SV Matzlow-Garwitz : Handballer müssen Trainings- und Spielbetrieb umplanen

Turbulente Zeiten für die Handballer des SV Matzlow-Garwitz. Dabei ist nicht nur das dritte Jahr mit Corona nach wie vor eine Herausforderung.

Matzlow-Garwitz | Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine haben die Sportler am Lewitzrand erreicht und erfordern zusätzliche Anstrengungen. Kurzfristig wurde die Entscheidung getroffen, in der Spornitzer Sport- und Mehrzweckhalle eine Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine einzurichten. „Dass der Sport dafür in den Hintergrund rückt, ist selbstverständlich“...

