Handball 3. Liga : Mecklenburger Stiere empfangen den Oranienburger HC

Die Schweriner Handballer wollen gegen den Tabellenzweiten den Schwung vom Derbysieg gegen Stralsund mitnehmen und eine ähnliche Leistung abrufen.

Schwerin | Auf dem Papier ist die Rechnung für die Stiere doch eigentlich ganz einfach oder? Der Stralsunder HV gewann gegen den Oranienburger HC, die Schweriner Handballer besiegten zuletzt Stralsund und dürften am Sonntag dann ja auch zu Hause gegen Oranienburg gewinnen. „Das würde ich natürlich gern so stehen lassen. Aber so funktioniert das ja nicht. Das Spi...

