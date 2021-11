Handball 3. Liga : Mecklenburger Stiere bei der HSG Ostsee gefordert

Nach dem Erfolg gegen den VfL Fredenbeck eröffnen die Schweriner Handballer am Freitagabend in Neustadt den nächsten Spieltag in der 3. Handball-Liga.

Schwerin | Nachdem die dritte Handball-Liga am vergangenen Wochenende pausierte, eröffnen die Mecklenburger Stiere am Freitagabend den neuen Spieltag mit einem Gastspiel bei der HSG Ostsee. „Wir haben die zwei Wochen ganz gut genutzt, denke ich. Der Mix aus Freizeit und Training hat gestimmt, auch wenn mein letztes Wochenende nicht handballfrei war“, sagt Stiere...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.