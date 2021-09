Fußball-Oberliga : Nächste Heimpleite für den FC Mecklenburg Schwerin

Auswärts weiß der FC Mecklenburg Schwerin in dieser Saison durchaus zu gefallen. Zuhause jedoch nicht. Auch gegen den Ludwigsfelder FC setzte es eine 0:2-Niederlage. Das war schon die drittel Pleite im vierten Heimspiel.

Schwerin | Noch einmal zusammenreißen, noch einmal zeigen, dass auch an diesem Fußballnachmittag etwas gelingen kann. „Dran glauben", ruft Trainer Stefan Lau knapp zehn Minuten vor Spielende von der Seitenlinie aus lautstark seinen Spielern zu. Tino Witkowski will dran glauben, zieht ab, doch der Ball knallt an die Latte. Auswärtssieg leicht gemacht Viele ...

