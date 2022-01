Fussball : Nationalspieler zieht die Viertelfinal-Paarungen im Landespokal

Am kommenden Dienstag lost der ehemalige Fußball-Profi, Stefan Beinlich, die Runde der letzten Acht im Lübzer Pils-Cup aus. Auf der Veranstaltung sind keine Zuschauer zugelassen, trotzdem kann jeder dabei sein.

Rostock | Während der Amateurfußball in Mecklenburg-Vorpommern langsam wieder in Bewegung kommt und die ersten Testspiele absolviert wurden, wirft auch der Lübzer Pils-Cup seine Schatten voraus. Nach aktuellem Stand soll am Wochenende vom 26./27. März 2022 das Viertelfinale im Landespokalwettbewerb ausgetragen werden. Neben den vier noch im Wettbewerb befindlic...

