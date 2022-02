Sport in MV : Neue Fußball-Saison startet in den Ferien

Schon am Wochenende 30./31. Juli und damit zwei Wochen vor Ende der Sommerferien will der Fußball-Landesverband in die neue Saison starten.

Schwerin/Rostock | Das ist ungewöhnlich: Schon am Wochenende 30./31. Juli und damit zwei Wochen vor Ende der Sommerferien will der Fußball-Landesverband in die neue Saison starten. Den Auftakt macht die erste Runde im Landespokal, eine Woche später sollen die Spielklassen auf Landesebene – Verbandsliga, Landesligen sowie Landesklassen – den Betrieb aufnehmen. Saison ...

