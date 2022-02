Fussball-Oberliga im NOFV : Bittere Niederlage für FC Mecklenburg Schwerin im Dauerregen

In der Fußball-Oberliga empfing Aufsteiger FC Mecklenburg Schwerin zum ersten Heimspiel des Jahres den Greifswalder FC. In einer rassigen Partie unterlagen die Schweriner letztlich cleveren Gästen mit 2:3.

Schwerin | Wer sich bei vier Grad Celsius und starkem Dauerregen ein Fußballspiel anschaut, der darf mit Fug und Recht als Fußballfan bezeichnet werden. Rund 100 von diesen Hartgesottenen sahen sich am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Lankow das Duell zwischen dem FC Mecklenburg und dem Greifswalder FC an, das die Gäste aus Vorpommern am Ende mit 3:2...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.