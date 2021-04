Fußball im NOFV : Verband entscheidet sich für Auf- und Abstiege

Der Nordostdeutsche Fußballverband hat die Saison in seinen Spielklassen offiziell abgebrochen – der FC Mecklenburg ist wieder Oberligist.

Berlin | Jetzt haben die Vereine endlich Klarheit. Der Nordostdeutsche Fußballverband hat auf seiner Präsidiumssitzung am Freitag, unter der Leitung von Präsident Herrmann Winkler, beschlossen, dass die Saison 2020/21 in all seinen Spielklassen (Regionalliga Nordost Männer/Frauen, Oberliga Nord und Süd, Regionalliga der A-, B- und C-Junioren, Futsal-Regionalli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.