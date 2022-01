Plauer SV Handball : PSV Handballer starten mit viel Optimismus in das Jahr 2022

So wie das Kalenderjahr 2021 aufgehört hat, so wollen die Handballer des Plauer SV auch in das neue Jahr starten. Unter den gegebenen Umständen gehört dazu eine Menge Optimismus.

Plau am See | Oberste Priorität habe nach wie vor die Aufrechterhaltung des Trainingsbetriebes, insbesondere im Kinder- und Jugendsport. „Wir werden alle Mittel und Möglichkeiten ausschöpfen, unseren Kindern und Jugendlichen Sport zu ermöglichen“, so Abteilungsleiter Raimo Schwabe. Inwieweit Wettkampfsport möglich ist, entscheide die Politik „und selbstverständlich...

